Ankaralılar kahvaltılı toplantıda bir araya geldi

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) 16. Olağan Genel Kurulu’nda genel başkan seçilen Hilmi Yaman ve yeni dönem yönetim kurulu üyeleri, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Geçtiğimiz iki dönemde güzel bir çalışma ile derneğimize ivme kazandırdık, adından söz edilen bir dernek olduk. Geçen dönemde korona virüs sebebiyle planlamış olduğumuz program ve projelerimizi ertelemiş, normalleşme ile birlikte yavaş yavaş hayata geçirmiştik. Bu dönemde kaldığımız yerden hatta daha fazla enerji ve sinerji harcayarak devam edeceğiz. Ben bu dönemden çok heyecanlıyım. Sizlerden o ışığı alıyorum. İnşallah hep birlikte Ankara’mız için güzel hizmetlerde bulunacağız. Yeni yönetim kurulumuz, yürütme kurulumuz, genel kurulumuz Ankara’mız için hayırlara vesile olsun. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Yönetim kurulu üyelerinin kendini tanıttığı toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.