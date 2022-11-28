Ankaralılar, Kadın Kolları Başkanı’nı seçti

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkezi Kadın Kolları Genel Kurulu yapıldı. Kadın Kolları Başkanlığına Gülay Kankalp Çetin seçildi. AHİD Genel Merkezinde gerçekleşen genel kurula katılım yoğun oldu.

Genel kurula, AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Sema Tantoğlu ve AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın yanı sıra, siyasi parti kadın temsilcileri, derneklerin kadın temsilcileri ve çok sayıda Ankaralı kadın katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “’Güçlü kadın güçlü STK’ diyerek çıktığımız bu yolda, bizimle beraber bugüne kadar derneğimizde Ankara’mız için hizmet eden tüm kadınlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek Kadın Kolları Başkanı ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

“Ankara’ya zenginlik katan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum”

Konuşmasında "Ankara hepimizin" diyen AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Ankara’mızın kültürünü hep birlikte yaşatıp, gelecek nesillere en doğru şekilde aktaracağız. Her bir ilçemize gittiğimizde gerçekten hayranlık uyandıran bambaşka bir unsurla karşılaşıyoruz ve bu noktada bizler de milletvekillerimizle Ankara kültürünün yarına ulaşması anlamında neler yapabiliriz diye sürekli olarak düşünüyoruz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları büyük destekçimiz oluyor. Hatta onlar bu nokta ön açıyor diyebiliriz. AHİD de bu noktada Ankara’da en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri” diye konuştu.

"Ankaralılık bilincini vurgulayan bir derneğin çatısı altındayız" diyen Yıldız, ”Hem Ankaralılar hem de Ankara’ya Hizmet Edenler bağlamında güzel bir çatı altındayız. Başkent oluşun, aslında bir kültürün güzel bir başlığı burası. Bizler de Ankaralılık kültürünün ülkemize nasıl bir değer kattığının farkındayız. Bu kültürü yaşatmaya yönelik AHİD’in nasıl bir misyon yüklendiğinin de farkındayız. Bu kongre vesilesiyle Ankara’ya zenginlik katan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yönetimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ankara gri bir şehir değil”

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, konuşmasında, “Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar Kadın Kollarında görev yapmış Kadın Kolları başkanlarını tebrik ediyorum. Bu bir bayrak yarışı, sizler alıp belli bir noktaya getirmeseydiniz belki bugün bu kongreyi yapamıyor olacaktık. Onun için yaptığınız her bir çalışma için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

"AHİD çok değerli bir dernek" diyen Çam, şöyle devam etti:

“Ankara’ya hizmet edenleri içerisine alan bir dernek. Onun için bir Ankaralı olmak demek çok önemli bir vurgu. Ankaralı kadınlar olarak da bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gönlü Ankaralı olmayan, gönlünde Ankara olmayan Ankara’yı biraz gri görüyor. Ama eğer Ankara’ya gönül vermişseniz renkler sizin önünüze birer birer geliyor. Bizler de vekil arkadaşlarımızla bunun için çalışıyoruz.”

“Ankara, güçlü kadınların öne çıktığı bir şehir”

Bugün Akyurt’ta kadın muhtarlarla bir araya gelen ve peşinden genel kurula katılan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, konuşmasında, “Ankara’mız başkent ve büyük bir metropol olmasının avantajıyla çok sayıda güçlü kadının öne çıktığı bir şehir. Ankara’mıza hizmet eden AHİD’in Kadın Kolları da aynı amaçla çalışmalarını sürdürüyor. AHİD Kadın Kolları Genel Kuruluna davetleriyle bizleri bu çatı altında buluşturan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyor, genel kurulda başkanlığa seçilen Gülay Kankalp Çetin Hanımefendi’yi tebrik ediyorum. Görev, sorumluluk zor ancak kendisi bu güveni boşa çıkarmayacaktır. Genel kurulun tüm Ankara’mız ve özellikle de kadınlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye belirtti.

“Aldığımız bayrağı daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız”

Teşekkür konuşmasını yapan Kadın Kolları Başkanı Gülay Kankalp Çetin, “Şahsımı Kadın Kolları Başkanı olarak seçen başta Genel Başkan Hilmi Yaman olmak üzere burada bulunan tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar güzel işler başarmış olan ve bugün bize bayrağı teslim eden önceki dönem kadın kollarımıza da şükranlarımı sunuyor, aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için gayret içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum. Kongremiz hepimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.