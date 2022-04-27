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Ankaralılar iftar sofrasında buluştu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) geleneksel iftar yemeği düzenledi. İlbank Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar sofrasında Ankaralılar bir araya geldi.

ANKARA 27.04.2022, 10:32
Ankaralılar iftar sofrasında buluştu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) geleneksel iftar yemeği düzenledi. İlbank Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar sofrasında Ankaralılar bir araya geldi.

İftar yemeğine CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yönetimleri, Oda başkanları, Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, önceki dönem başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Korona virüs salgını nedeniyle maalesef son 2 yıldır iftar buluşmalarımızı gerçekleştiremiyorduk. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte tekrar sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnsanlığın son 2 yılına damga vuran bu salgın, hepimize Ramazan’ın da temsil ettiği dayanışma, yardımlaşma, barış ve hoşgörü içinde yaşama gibi erdemlerin önemini tekrar hatırlattı. Ankaralılar Derneği olarak biz de dayanışma içinde bir ay geçirdik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Selamlama konuşmasını yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise, “Ramazan ayı sevginin, hoşgörünün, birliğin, beraberliğin ayıdır. Bu sofralar Halil İbrahim sofrasıdır. Bu sofralarda biz ekmeğimizi bölüşüyoruz. Ankaralılar Derneği diyor ki Ankara’ya hizmet etmek ibadettir. Bizler de sizlerin hizmetkarıyız. Burada bulunan özellikle kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

"Huzurun, birliğin adıdır Ramazan" diyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da konuşmasında, “Mübarek Ramazan ayında bizi bu sofrada buluşturan Ankaralılar Derneği Genel Başkanına teşekkür ediyorum. Ramazan arınmaktır, mazlumlara masumlara yardım etmektir. Birlik ve beraberliğin adı olan Ramazan ayı birlik ruhuyla Cenab-ı Allah’a teslim olmaktır. Bu sebeple rahmet, merhamet ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin yüce Allah’ın huzurunda kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Ramazan ayının son günlerinde bu güzel sofrada sizinle buluştuk" diyen AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise, “Ankaralılar Derneği’nin geleneksel iftar yemeğinde bir kez daha bir araya geldik. Vurgu yapmak istediğim bir konu var. Bir doğduğumuz yer var bir de doyduğumuz yer var. Ankara’da yaşayanların Ankara’ya sahipliğinin artması gerektiğine inanıyorum. Şimdiden bayramınızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Ben de Ankaralılar Derneği’nin bir üyesiyim" diyen AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün ise, “Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması için her zaman çaba gösteren Genel Başkan Hilmi Yaman’a teşekkür ederim. Ankaralılar Derneği her zaman birlik ve beraberliğin öncüsü olmaya çalışıyor. Bu iftar yemeği de birlik, beraberliğin ve dayanışmanın göstergesi. Gerçekten Ankaralılar Derneği’nin bizim için özel bir yeri var. Çaba ve gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum” dedi.

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