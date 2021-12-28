Ankaralılar Derneği Seğmenleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini coşkuyla kutladı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve dernek seğmenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümü dolayısıyla Ankara’da yapılan çeşitli etkinliklere katıldı.

Genel Başkan Hilmi Yaman ve seğmenler sabah saatlerinde Ankara Valiliği tarafından düzenlenen programa katıldı. Program kapsamında Anıtkabir’e giden heyet mozoleye çelenk koydu. Programın ardından Yaman ve seğmenler Ankara’da faaliyette bulunan Seğmen dernekleri ve Başkent Ankara Meclisi ile “Seğmenler Kortej Yürüyüşü”ne katıldı. Yürüyüş sonrası Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde toplanan seğmenler burada gösteri düzenledi.

Bir bayram sevinci içerisindeyiz diyen Yaman, “102 yıl önce Ankara’ya gelen, Ankara’yı başkent yapan Atatürk’ü Ankaralı hemşehrileri olarak Dikmen sırtlarına gittik. Geçmişi yad ettik. Paşam seni görmeye geldik, uğrunda ölmeye geldik diyen seğmenlerimizle beraber bugün törenlere katıldık. Ankaramız için güzel bir gün, gururlu bir gün. Bugün bizim bayramımız” dedi.