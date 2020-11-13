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Ankaralı şoförlerden AK Parti Grup Başkan Vekili Köse’ye ziyaret

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ MURAT KÖSE, "ŞOFÖR ESNAFIMIZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HALKIMIZA HİZMET EDEN, EKMEĞİNİN PEŞİNDE KOŞAN ESNAFIMIZ" DEDİ.

ANKARA 13.11.2020, 13:54
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Ankaralı şoförlerden AK Parti Grup Başkan Vekili Köse’ye ziyaret

AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, "Şoför esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet eden, ekmeğinin peşinde koşan esnafımız" dedi.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak ve yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’yi ziyaret etti. Esnaf odasının sıkıntıları ve ihtiyaçlar konusunda görüş alışverişinde bulunduğu Köse, "Esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnaf odalarımız esnaflarımız için çalışıyor. Biz de bu şehir için üreten, bu şehrin değerine değer katan tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaf odalarımızla da her zaman diyalog halindeyiz. Şoför esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet eden, ekmeğinin peşinde koşan esnafımız. İşleri gereği şehrimize yapılan hizmetlerin de en büyük tanığıdır. Esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Şoför esnaflarımızla beraber halkımıza hizmet için çalışıyoruz, kendileri bir nevi kamu hizmeti yapıyor. Sorunlarının çözümü için el birliği ile çalışacağız” dedi.
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