Ankaralı öğrenciler Endemik Vadi’de buluştu

Ankara’nın çeşitli ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, Başkent’e özgü endemik bitkiler, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Endemik Vadi’yi gezdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Ankara’ya özgü endemik bitki ve endemik hayvanları içerisinde barındıran Endemik Vadi’ye öğrencilerin ziyareti devam ediyor. Dolu dolu bir gün geçiren Kocatepe İlkokulu öğrencileri, doğada keyifli anlar yaşadı.

‘‘Öğrencilerimize Endemik Vadi’mizi tanıttık”

Ankara’nın dört bir yanından gelen öğrencilerin Endemik Vadi’de bir araya geldiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Endemik türlere ev sahipliği yapan Endemik Vadi yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bugün Kocatepe İlkokulu’nun öğrencilerini misafir ederek, Endemik Vadi’mizi tanıttık. Ziyaret esnasında öğrencilerimiz, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olup, endemik bitkileri yakından inceleme imkânı bulurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da tanıdı. Vadimizde doğal yaşama yakından temas eden çocuklarımız, teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratik olarak öğrenme fırsatına da sahip oldu’’ dedi.