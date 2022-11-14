Ankaralı müteahhitlerden teröre kınama

İstanbul’daki terör eyleminin yüreğimizi dağladığı ifade eden Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, “Hiçbir terör eylemi bizim birlik ve beraberliğimizi bozamaz. Biliyoruz ki, büyüyen, sanayi çarkları dönen, hedefleri olan Türkiye’yi terörizmle dize getirmeye çalışıyorlar. Asla başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yıllardır karanlık güçler tarafından desteklenen terörle mücadele ettiğini aktaran Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, “Öncelikle ülkemin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acı hepimizin acısıdır. Fakat bilinmelidir ki, yeni dünya düzeninin büyük bölümünü oluşturan küreselleşmenin bugüne kadar bilinmeyen ve göz ardı edilen karanlık aktörü maalesef terörizmdir. Bugün geldiğimiz noktada karşımıza küresel terörizm denilen yeni bir canavar çıkmıştır” dedi.

Terör dış destek olmadan ortaya çıkmaz

Terörün dış destek olmadan varlığını devam ettiremeyeceği sözlerine ekleyen Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, “Terörizm, hele hele uluslararası terörizm, mutlaka karanlık emelleri olan devletlerin himayesinde gerçekleşir. Bu açıdan Türkiye’nin dostlarını ve düşmanlarını iyi tanıması gerekmektedir. İstikrarımız için, geleceğimiz için bu bir zorunluluktur. Biz vatandaşlar olarak devletimizin sonuna kadar yanındayız” şeklinde konuştu.

Türkiye güvenilir bir limandır

Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini, kanlı eller tarafından desteklenen teröre karşı tek yürek olduğunu kaydeden Hamza Can, “Sermaye, yatırım her zaman istikrar ve güven ortamını arar. Terör ile psikolojik ve fiziksel korku yaratarak sermaye üzerinde gerçek bir tehdit unsuru oluşturmak istenmektedir. Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gizli planlar yapılmaktadır. Fakat yarım yüzyıldır bunu başaramadılar, şimdiden sonra da başaramayacaklar. Türkiye hem turistler açısından hem de yatırımcılar açısından güvenli bir limandır” açıklamasında bulundu.