Ankaragücü Tandoğan Tesisleri yenileniyor

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerinin kale ve köşe direkleri, yedek kulübeleri ve sentetik çim sahası yenilenirken, son olarak otopark alanının asfalt çalışmaları da tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün Tandoğan Tesislerini yeni görünümüne kavuşturuyor. Tandoğan Tesislerinde sentetik çim sahadan kale direklerine, köşe direklerinden yedek kulübelerine kadar pek çok yenileme işlemi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı da spor kulübü otopark alanının asfalt çalışmalarını tamamladı.

Daha sağlıklı şartlar altında antreman imkanı

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerinde önce Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hummalı ve titiz çalışmaları sonucunda sentetik çim saha, yedek kulübeleri, kale ve köşe direkleri yenilendi.

Spor tesisinin tesisat işleri, fayans ve alçı boya işlemlerini de tamamlayan ekipler, elektrik işleri için de yoğun mesai harcıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise tesisteki bozuk bahçe bordür onarımının yanı sıra asfalt ve yol çizgi çalışmalarını tamamlarken, kısa süre içinde 70 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Yenileme çalışmaları devam edecek

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, saha aydınlatması, tribün, soyunma odaları ve duvar yüzeyi kaplamasının yenilenmesi işlemi ile saha çevresi filesinin çekilmesine yönelik çalışmalara ise çıkılacak ihale sonrası başlayacak.

Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerinin marangoz atölyesinde hazırlayacağı koltuk döşemelerinin de yerleştirileceği tesiste tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra MKE Ankaragücü’nün spor okuluna ve altyapısına bağlı genç futbolcular daha sağlıklı şartlar altında antrenman yapma fırsatına kavuşacak.