“Ankara’dan Sahneler” fotoğraf sergisi Doğan Taşdelen ÇSM’de

Başkent sinema tarihine ışık tutan Ankara’dan Sahneler sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Ankara araştırmacısı, fotoğraf sanatçısı Uğur Kavas’ın uzun yıllardır Ankara sinema tarihi üzerine yaptığı çalışma kitabının ardından sergiye dönüştü. Ankara sinemaları, Ankara’da çekilen filmler, belgeseller ve orijinal afiş ve set fotoğraflarının yer aldığı sergi bir dönem Ankara’sına da ışık tutuyor.

Sergi açılışında Ankara’ya dair çok fazla sayıda veri ve kaynağın sahiplenilmeyi beklediğini söyleyen Sanatçı Uğur Kavas, genç araştırmacılara çok iş düştüğünü belirtti.

Başkent tarihi üzerine çalışan araştırmacıları ve fotoğraf sanatçılarını bir araya getiren sergide bir bölümü ya da tamamı Ankara’da çekilen filmler, belgeseller, kısa filmlere dair görseller Ankara Sinemaları’na dair bilgi ve belgeler 18 Ekim tarihine kadar görülebilir.