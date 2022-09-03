Ankara’da Zabıta Haftası kutlamaları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılını Ankara’da düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ‘Zabıta Haftası’ kutlama etkinlikleri, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve beraberindeki heyetin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etmesiyle başladı. Etkinlikler daha sonra Ulus Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ve Anıtkabir’e düzenlenen ziyaretlerle devam etti.

“Zabıta halkla belediye arasında bir sevgi ve güven köprüsüdür”

Kutlamalar çerçevesinde Ulus Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. Burada konuşan Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, başkent zabıtasının hizmet kalitesini her geçen gün artırdığını, halkın huzurunu, mutluluğunu ve sağlığını ön planda tuttuğunu belirterek, “Zabıtamız, jandarma ve polis ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde, şehrimizin güven itibarı, halkla belediye arasında bir sevgi ve güven köprüsüdür. 7 gün 24 saat esası ile halkımızın emrinde olan Zabıta Teşkilatımız kurulduğu günden beri vatandaşlarımızın güven ortamında yaşamasının önemli teminatlarından biri olmuştur” dedi.

Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk konuldu

Ulus Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törenden sonra Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdal, deftere şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk milletinin ulu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yılı kutlamaları çerçevesinde başkent zabıtası olarak manevi huzurunuzda bulunmanın sevinç ve gururu içerisindeyiz. Aziz hatıranız önünde Cumhuriyetimizin başkentinin zabıtaları olarak kentimize yakışır bir vizyon ile adalet ve hukuk çerçevesinde halkımızın emrinde seçilmiş belediye başkanımızın denetiminde, ortak akılla hizmet etmeye, vatandaşlarımızın huzur ve güvenini en iyi şekilde sağlamaya söz veriyoruz. Büyük Atatürk, Başkent Zabıtaları gücünü damarlarındaki asil kandan alarak yorulmadan gösterdiğiniz hedefe yürürken en iyi hizmeti sunacak ve emanetiniz olan Cumhuriyeti canı pahasına koruyacaktır. Bu azim ve anlayışla Zabıta Dairesi olarak sizin ve aziz şehitlerimiz huzurunda saygıyla eğiliyoruz ruhunuz şad olsun.”

Ayrıca Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve beraberindeki heyet, etkinlikler çerçevesinde 7 Eylül’e kadar ilçe belediye başkanlarını da ziyaret edecek.