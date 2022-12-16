Ankara’da "Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi (ILO) iş birliğinde ‘Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı’ düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ILO iş birliğiyle ‘İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme’ ve ‘Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler’ projeleri çerçevesinde ‘Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı’ düzenlendi. Yıldızevler Divan Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda ev hizmetlerine ilişkin sektörel çalışma haklarının ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin daha iyi anlaşılması, çalışanların sosyal güvence ile iş sağlığı ve güvenliğine erişiminin desteklenmesi ve yeni iş birlikleri ile kamuoyu farkındalığının artırılması hedefleniyor.

“Çalışma hayatının her alanında alacağınız önlemler riskleri azaltacaktır”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Sanayi devrimiyle birlikte dünyamızda yeni kavramlar ortaya çıktı. Bunların başında daha önce gündeme getirilmeyen iş sağlığı ve güvenliği gibi bazı temel hususlar dünyanın gündemine girdi. Özellikle evde çalışanlara ilişkin iş sağlığı ve güvenliğinin belki de çalışma hayatının en şanssız grubuna ilişkin olması da bu çalışmayı anlamlı kılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde yaklaşık 30 bin kişiye yardım desteğinde bulunduk. Müzisyen, berber, işlerini kapatmak zorunda kalanlara, ilk defa bir belediye olarak evlerde temizlik için çalışmaya giden kadınlarımıza temizliğe gidemedikleri için yardımda bulunduk. Çalışma hayatının her alanında alacağınız önlemler riskleri azaltacaktır. Bu çalıştayın böyle bir alanda ve böyle bir sektörün çalışma hayatının bu kısmına yönelik düzenlenmesinden dolayı ILO temsilcilerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimize ve Başkent Araştırmaları Merkezi temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma olacağına ve büyük katkı sağlayacağına eminim” dedi.

Tarafların ev hizmetleri sektöründeki durumları, ev işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilebilmesi için bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik tartışmalar yürütülerek tarafların görüşleri alındı. Sektörün durum tespitini yansıtacak ve öneriler sunacak bir çalıştay raporu oluşturularak, kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Çalıştaya Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, İstanbul, İzmir ve Gaziantep illerinden gelen çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.