Ankara’da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi’nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 FL 9455 plakalı araç ile 06 BJH 793 plakalı otomobil Ayaş Caddesi ve Bahçe Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından 06 FL 9455 plakalı otomobilde bulundan A.K. ve R.G., çevredeki hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.