Ankara’da su faturalarında KDV indirimi uygulaması 3 gün önce başladı

Ankara’da ASKİ’nin su faturalarındaki KDV oranı 15 Şubat tarihinden itibaren yüzde 1 olarak uygulanmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, sosyal medya hesaplarından 14 Şubat tarihinde sistemsel düzenlemeler yapılacağından zorunlu haller dışında kartlı su sayacı bakiye yükleme işlemi yapılmamasını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Belediyeler KDV oranında indirim yapsın’ açıklamasında bulunurken, ASKİ’nin su faturalarındaki KDV oranı 15 Şubat tarihinden itibaren KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili hemşehrilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.