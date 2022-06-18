Ankara’da parklarda ücretsiz spor etkinliği başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ‘Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent’ sloganıyla parklarda düzenlediği ücretsiz spor etkinliğine gelen yoğun talep üzerine yeniden başlıyor.

Başkentlileri sağlıklı yaşamaya ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğini bu yıl da gerçekleştirecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 20 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde 24 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında ücretsiz spor faaliyeti gerçekleştirecek. Tüm vatandaşların katılabileceği eş zamanlı spor faaliyet noktaları şöyle:

“Cemre Parkı - Yenimahalle, Zeynepcik Parkı - Yenimahalle, Kelebek Su Parkı - Etimesgut, Adnan Ötüken Parkı - Çankaya, Kurtuluş Parkı - Çankaya, Seğmenler Parkı - Çankaya, Dikmen Vadisi - Çankaya, Göksu Parkı - Etimesgut, Saray Parkı - Pursaklar, Altınpark Altındağ, Şafaktepe Parkı - Mamak, Harikalar Parkı 3. kapı girişi - Sincan, Vedat Dalokay Parkı - Yenimahalle, Erol Kaya - Yenimahalle, Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı - Altındağ, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çevresi - Keçiören, Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı - Etimesgut, GOP Parkı - Sincan, Şehit Ertan Akgül Parkı/Üreğil Mamak, Necmettin Erbakan Parkı - Kazan, Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi - Çubuk, Yunus Emre Sevgi Parkı - Sincan, Gökçek Parkı-Keçiören ve Esertepe Parkı - Keçiören.”