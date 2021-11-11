Ankara’da organ bağışı kampanyasına 125 vatandaş katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi’nin “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” kapsamında Kızılay’da düzenlediği bağış kampanyasına 125 vatandaş katılarak organ bağışında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi iş birliğiyle “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası”nda organ bağışı kampanyası düzenledi. Organ ve doku bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bağışçı sayısını artırmak için Büyükşehir Belediyesine ait Kızılay Metro çıkışında bulunan sağlık kabininde başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya sona ererken, 125 vatandaş organ ve doku bağışında bulundu.

Gelecek yıllarda kampanyayı Başkent’in merkezinde ve ilçelerinde de yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara Kızılay’da Başkent Üniversitesi ile birlikte Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle başlattığımız organ bağışı kampanyamızda 125 vatandaşımızdan organ bağışı aldık. Etkinliğimiz gelecek yıllarda artarak devam edecek” dedi.

Başkent Üniversitesi Hastanesi Transplantasyon Koordinatörü Hatice Akkoç da kampanyaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Standımızın amacı hem organ bağışı toplamak hem de organ bağışı konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmekti. Biz kampanyanın etkili olduğunu düşünüyoruz. Farkındalık oluşturmak bizim için önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Ulaşabildiğimiz vatandaşlarımıza ‘bir organ bir hayat’ diyerek gereken mesajı verdik” ifadelerini kullandı.