Ankara’da muhtarlara tuz desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında mahalle muhtarlarına tuz dağıtmaya devam ediyor.

Başkent’te kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahadaki mücadelesi 7/24 devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinde ve ilçe mahallelerinde yoğun kar ve buzlanma sorunu yaşayan vatandaşlara muhtarlar aracılığıyla tuz dağıtıyor. 20’şer kiloluk torbalar halinde mahalledeki okullar, üniversiteler, apartmanlar, site ve camilere muhtarlıklar aracılığıyla tuz desteği sağlanıyor. 2021-2022 tarihlerinde ilk etapta 507 muhtara 20’şer kiloluk 15 bin 105 torba ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplamda 302 bin 100 kilogram tuz dağıttı.

Büyükşehir Belediyesine ortak WhatsApp grubu ya da Başkent 153 üzerinden ulaşan muhtarlar, aldıkları tuzları mahallerindeki okullara, üniversitelere, apartmanlara, sitelere ve camilere dağıtıyor. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşların mağdur olmaması için tuz desteğinde bulunduklarını belirten Fen İşleri Tuzlama ekibinden Altan Bartın, “Başkentli muhtarların Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettiği tuzların dağıtımını biz gerçekleştiriyoruz. Kimseyi mağdur etmemek adına çalışmalarımızı gece demeden gündüz demeden sürdürüyoruz” dedi.