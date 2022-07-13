Ankara’da kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan ve hayvan sağlığı korumak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ilaçlama çalışmalarını bayram sonrasında da sürdürüyor.

Halk sağlığını önceleyen ABB, hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek karasinek ve tüm haşerelere karşı kurban pazarları ile kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri için yoğun mesai harcıyor. Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerleri ve kesim alanlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Başkentin tüm ilçelerinde önceden belirlenen kurban kesim alanlarında sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla bayramdan önce başlayan dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları bayram sonrasında da sürdürülüyor. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle karasinek, sivrisinek ve haşerelerde artış ihtimaline karşı halk sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, 200 personel ve 50 ekip ile ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Başkentte haşereler ile etkin mücadele

Kent genelinde park alanlarında, halka açık noktalarda sinek, sivrisinek ve her türlü haşere ile mücadele eden ekipler, Kurban Bayramı’nda da ilaçlama yaparak yoğun mesai harcıyor. Kurban atıklarının bölgeden temizlenip, halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek hale gelinceye kadar ilaçlama seferberliğini sürdürecek olan ABB ekipleri; bu mücadeleyle bakteri oluşumu engelleyerek bazı hastalıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor.