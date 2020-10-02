Ankara’da köyde yaşayan çocukların uzaktan eğitimi için ücretsiz internet
KORONAVİRÜS SÜRECİ NEDENİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA ÖNCE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BİLGİSAYARLARINI AÇAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ ŞİMDİ DE ANKARA’NIN KIRSAL MAHALLERİNDE (KÖYLERİNDE) İNTERNET ERİŞİMİNDE SORUN YAŞAYAN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ.
Korona virüs süreci nedeniyle yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerin kullanımına önce bilgisayarlarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ankara’nın kırsal mahallelerinde (köylerinde) internet erişiminde sorun yaşayan çocukları sevindirdi.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak Sincan ilçesinin Çiçektepe ve Esenler Mahallelerindeki öğrencilere kendi imkânlarıyla internet hizmetini götürdü. Mahalle muhtarlıkları ile birlikte belirlenen bir noktaya kurulan internet ağı ile her yaştan öğrencilerin EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak için kullanacakları internetin hizmet bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Telefon hattı çekmeyen vatandaşlar da bu noktalardan internet üzerinde arama yapıp telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyle internete kavuşan Senanur Boyalı, “Yedinci sınıfa gidiyorum, derslerimizi internet sıkıntısı çektiğimiz için takip etmekte çok zorlanıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” derken, Fatma Betül Yakar ise “Onuncu sınıf öğrencisiyim. İnternet konusunda çok sıkıntı çekiyorduk, bizi bu sıkıntıdan kurtardığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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