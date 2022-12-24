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Ankara’da konservatuvar ve güzel sanatlar hazırlık kursları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları” düzenleyecek. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek hazırlık kurslarına 1-18 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurulabilecek.

ANKARA 24.12.2022, 09:59
Ankara’da konservatuvar ve güzel sanatlar hazırlık kursları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları” düzenleyecek. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek hazırlık kurslarına 1-18 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurulabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uzman eğitmenlerin vereceği dersler enstrüman alanında piyano, gitar, keman, bağlama; görsel tasarım alanında ise heykel, seramik, grafik tasarım, iç mimarlık, moda tasarımı bölümlerine yönelik olacak. Haftada 3 gün ve 10’ar kişilik sınıflarda verilecek kurslardan; enstrüman alanında 12-24 yaş, görsel sanatlar alanında ise 12-18 yaş aralığındaki gençler yararlanabilecek. Kurstan yararlanmak isteyenler; Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’ne bizzat giderek başvuruda bulunabilecek.

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