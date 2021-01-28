Ankara’da karla mücadele canlı yayında

Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadeleyi artık canlı olarak yayınlamaya başlayarak bir ilke imza attı.

Karla mücadele araçlarına yerleştirilen kameralar ile Başkentliler küreme ve tuzlama çalışmalarını “kartakip.ankara.com.tr” adresinden ya da Başkent Mobil üzerinden takip edebilecek.

Başkan Mansur Yavaş, yeni uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden anlattı. Kısa bir sürede yaklaşık 250 kar küreme aracının tamamına kamera yerleştirileceğini söyleyen Başkan Yavaş, Türkiye’de ilk kez bu araçların konum ve güzergah bilgilerini plakalarıyla birlikte paylaşmaya başladıklarını belirterek, “Türkiye’de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaya başladık. Şimdi ise kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz. Araçlarımızı kartakip.ankara.com.tr ve Başkent Mobil’den takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İlk gece on binlerce Ankaralı araçları canlı yayında takip etti.

961 araç ve 2 bin 209 personel sahada

Başkent’te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede yoğun bir mesai harcıyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinatörlüğünde Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol, İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlıkları ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kar ve buzla mücadelesini sürdürerek Başkentlilerin can ve sürüş güvenliğini sağlamak için sahada nöbet tutuyor. Bir yandan Başkent 153’e gelen ihbarları dikkate alarak riskli noktalara yönlendirilen ekipler, bir yandan da tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor. 28 Ocak tarihi itibarıyla kent genelinde 961 araç ve 2 bin 209 personel sahada görev alıyor.