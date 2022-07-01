Ankara’da jandarmanın devriye faaliyetlerinde aranan 236 şahıs yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Yol Kontrol Noktaları’nda ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 236 şahsın yakalandığını açıkladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Yol Kontrol Noktaları’nda ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 236 şahıs yakalandı, haklarında adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, “Tasarlayarak Adam Öldürme” ve “Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından aranan ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. adlı şahıs Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.