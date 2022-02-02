Ankara’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 6 koli içerisinde toplam 57 bin adet boş makaron ve 25 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi’nde F.E. adlı şahsın kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ocak 2022 tarihinde F.E. adlı şahsın adresinde yapılan arama sonucunda; 6 koli içerisinde toplam 57 bin adet boş makaron ve 25 kg kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, F.E. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.