banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

Ankara’da İbrahim Tatlıses konseri

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Ankara’nın Sincan ilçesinde sahne aldı.

ANKARA 01.07.2022, 22:46
Ankara’da İbrahim Tatlıses konseri

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Ankara’nın Sincan ilçesinde sahne aldı.

“İmparator” lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ankara’nın Sincan ilçesinde sahne aldı. Sincan Belediyesi tarafından organize edilen konserde Tatlıses, sevilen parçalarını seslendirdi. Sincan Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde Ankaralılar müzik dolu bir gece yaşadı. Konser öncesi Ankaralılara seslenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah’a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun” dedi.

Yorumlar (0)
25°
açık