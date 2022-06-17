Ankara’da hizmete açılacak yaz okuluna rekor başvuru

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ile gençlerin spor yapması ve sosyal aktivitelere katılarak yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesi için yaz okulu açıyor. İlk 3 günde 15 bin kayıt ile rekor başvurunun yapıldığı Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde açılacak olan yaz okulu, 20 Haziran-21 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençleri Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde 20 Haziran-21 Ağustos tarihleri arasında açacağı ücretsiz ‘yaz okulu’ ile buluşturacak. Çocuklarının yaz tatilini güvenli bir ortamda hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi için Büyükşehir Belediyesi Yaz Okullarını tercih eden aileler tarafından ilk 3 günde yapılan başvuru sayısı rekor kırarak 15 bine ulaştı.

Dopdolu bir yaz programı

Yaz okulunda Değerler Eğitimi, Hızlı Okuma, Drama, El Sanatları, Resim, Satranç, Robotik Kodlama, Bilgisayar, Diksiyon, Origami, Gitar, Bağlama, Karate, Judo, Jimnastik, Ront, Güreş, Halk Oyunları, Pilates, Takı Tasarım, Kondisyon, İşaret Dili, Voleybol, Eğitsel Oyunlar, Tiyatro, Badminton, Kuran-ı Kerim, Ses Eğitimi, Çini, Hızlı Okuma, Yetişkin Okuma Yazma Kurslarının yanı sıra farklı branşlarda kurslar da yer alacak. Okul derslerine ve sınavlara yönelik destekleyici kursların da açılacağı yaz okulunda Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Türkçe, İnkılâp Tarihi, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Edebiyat (Etüt ve Ders Soru Çözümü) eğitimleri verilecek. Yaz okulunda ayrıca düzenlenecek spor turnuvaları, sinema günleri, bilgi ve kültür yarışmaları, gezi programları, piknik, akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları ve bilimsel gösterilerle çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlanacak.

Hedef spora ve sanata ilgiyi artırmak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin yaz tatilini kendilerini geliştirerek ve eğlenerek geçirmesi için pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 10.00-15.00 saatleri arasında Osmanlı AYM, Çubuk AYM, Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi, Yenimahalle Gençlik Merkezi, Akyurt AYM, Altındağ Gençlik Merkezi, Elmadağ Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü, Elvankent AYM, Sincan AYM, Esertepe AYM, Polatlı AYM, Yahyalar AYM, Kızılcahamam AYM, Mamak AYM, Kahramankazan AYM, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezlerinde farklı branşlardaki eğitim ve aktivitelere ev sahipliği yapacak. Haftanın 5 günü açık olacak yaz okulu ile ilgili etkinlik bilgilerine, ders tablolarına ve iletişim bilgilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesindeki duyurular bölümünden de ulaşılabilecek. Her cuma günü piknik, sinema günleri, yarışmalar ve geleneksel çocuk oyunlarının gerçekleştirileceği yaz okulu, 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek ‘Veda Şenliği’ ile sona erecek.