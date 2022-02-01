Ankara’da “Hacı Bayram-ı Veli’yi Tanıyıp Anlama” düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Hacı Bayram-ı Veli’yi Tanıyıp Anlama” panelinde, Araştırmacı-Yazar Abdülkerim Erdoğan ile Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Hacı Bayram-ı Veli’nin detaylı hayatını ve biyografisini anlattı. Panel sonrası misafirlere Hacı Bayram-ı Veli Dergâhının vazgeçilmez burçak çorbası ikram edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in sembol haline dönüşen tarihi, kültürel ve manevi değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir dizi projeye imza atmaya devam ediyor.

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Hacı Bayram-ı Veli’yi Tanıyıp Anlama” panelinde 7’den 70’e her yaş grubundan davetli yoğun ilgi gösterdi.Panele Büyükşehir Belediyesi bürokratları, öğrenciler, araştırmacılar ve çok sayıda başkentli katıldı.

Yaşam tarzı ve öğretileri detaylarıyla anlatıldı

Moderatörlüğünü Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan’ın yaptığı panelde, Araştırmacı-Yazar Abdülkerim Erdoğan ile Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşam tarzını, hayatını ve biyografisini detaylarıyla anlattı. Hacı Bayram-ı Veli’yi tanıyarak öğretilerini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili tüm kitaplarda burçak çorbasından bahsediliyor. Hacı Bayram-ı Veli dergahında o dönemlerde ‘burçak çorbası’ kaynatılıyormuş. Fakat bu güzel töre zaman içerisinde kaybolmuş. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak burçak çorbasını yeniden gündeme getirmek ve hayatımızın içine katmak istiyoruz. Bu sene başak üreteceğiz ve çorbaya dönüştüreceğiz. Panelin Hacı Bayram-ı Veli’nin tanıtılması açısından gerçekten faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

"Manevi değerlerin gençlere rol model olması amaçlanıyor"

Toplumsal bellek oluşturma açısından Hacı Bayram-ı Veli gibi birçok değerin önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, şöyle konuştu:

“Toplumsal bellek oluşturma açısından önemli bir konu. Özellikle şehirlere kimliğini veren bazı muhteşem şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetlerin tarihteki yerini, felsefesini, icraatlarıyla birlikte anlatmak halkın onları tanıması bir toplumsal hafızayı oluşturmaktadır. Hacı Bayram-ı Veli tekamül etmiş bir şahsiyettir. Anlattıklarını, ilkelerini yaşayan bir şahsiyet olması dolayısıyla onun yaşam biçiminde doğruyu görmek fevkalade önemli. Amacımız her alanda manevi değerleri bütün özellikleriyle tanıtmak. Gençlerimize ve toplumumuza rol model olması açısından da çok önemli. Sadece Ankara’nın bir simgesi olarak değil bir şahsiyetin manevi olarak tanıtılmasının haricinde bir eğitici olarak, bir rol model olarak tanıtmak fevkalade önemlidir.”

Hasatlar ve San’atlar Velisi olarak da bilinen Hacı Bayram-ı Veli’yi daha yakından tanımak ve anlamak için düzenlenen panele katılanlardan Zekai Aydın, “Faydalı bilgiler aldık. Bilmediğimiz yanlarını öğrendik. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri sadece bir din adamı olarak biliniyordu ama böyle derinden bilmiyordum” dedi.

Özgür Aydoğmuş ise, “Hacettepe Üniversitesi’nde okuyorum. Hacı Bayram-ı Veli çok büyük bir değer. Önceden de tanırdık ama şimdi daha fazla yakından tanıma fırsatımız oldu. Derin manada Hacı Bayram-ı Veli kimdir, nasıl bir bilim insanıdır, anlamış olduk. Büyükşehir Belediyesinin bu değerlere sahip çıkması da bizim için kıymetli” diye konuştu.

Aynur Lara Duman da, “Bu panel bizim için çok bilgilendirici oldu. Gerçekten de söylenildiği gibi Ankara konusunda Hacı Bayram-ı Veli konusunda çok da bilgili olmadığımızı, sadece kulaktan dolma bilgileri almış olduğumuzu fark ettim. Manevi şahsiyetlere sahip çıkılması bizim için çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi panele katılanlara BELPA mutfağında pişirilen Hacı Bayram-ı Veli Dergâhının vazgeçilmez burçak çorbasını da ikram etti.