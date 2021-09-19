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Ankara’da Gaziler Günü’ne özel anons: “Bu vatan size minnettar”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kahraman gaziler ve şehit yakınları için otobüslerde hafta boyu sürecek, "Bu vatan size minnettar" anons uygulamasını başlattı.

ANKARA 19.09.2021, 11:28
Ankara’da Gaziler Günü’ne özel anons: “Bu vatan size minnettar”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kahraman gaziler ve şehit yakınları için otobüslerde hafta boyu sürecek, "Bu vatan size minnettar" anons uygulamasını başlattı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslere binen gaziler ve şehit yakınlarının kullandığı Ankarakart validatöre okutulduğunda ‘serbest’ sesi yerine ‘bu vatan size minnettar’ sesi yankılanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün başlattığı şehit yakınları ve gazileri duygulandıran anons uygulaması kent genelindeki belediye otobüslerinde hafta boyu devam edecek.

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