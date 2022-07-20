Ankara’da engelli çiftten lunaparka alınmadıkları iddiası

Ankara’ya ailecek gezmeye gelen engelli çift lunaparka alınmadıklarını iddia etti.

Ankara’ya gezmeye gelen Ömer Günen ve Sibel Günen isimli engelli çift, Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı’ndaki lunaparka alınmadıklarını iddia etti. Lunaparkta bulunan güvenlik görevlilerinin kendilerini içeriye almadığını dile getiren Ömer Günen, “Biz bugün eşim ve çocuklarımla birlikte Ankara’ya gezmeye geldik. Gençlik Parkı’ndaki lunaparka gitmeye karar verdik. Ama lunaparktaki güvenlik görevlileri bizi içeriye almadılar. Engellilerin girmesi yasak dediler. Bir sebep var mı, diye sordum. Zamanında engelli bir vatandaşın çocuklara çarptığı için lunaparka almadıklarını söyledi. Yetkilileri göreve çağırıyorum” dedi.