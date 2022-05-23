Ankara’da çiftçilere yüzde 75 hibe ile sebze fidesi dağıtımı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini üreticilerle buluşturmaya başladı. Sebze fidesi dağıtımı 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini (domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı. Yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, “2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız” dedi.

Sebze fidesi dağıtımı Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam ederken, bu destekten yararlanan üretici Mehmet Keskin, “Bu desteklerin üreticiden çok tüketiciye faydası var. Bu destekler olmasa daha az ekim olacakken bu sayede daha fazla ekim yapabiliyoruz. Üretimin daha bol olmasına da sebep oluyor. 30 yıldır çiftçiyim, bu destekler çok güzel geldi” ifadelerini kullandı.