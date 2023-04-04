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Ankara’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 360 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 28-Mart 3 Nisan tarihleri arasında icra edilen çalışmalar çerçevesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 360 kişi yakalandı.

ANKARA 04.04.2023, 14:50
Ankara’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 360 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 28-Mart 3 Nisan tarihleri arasında icra edilen çalışmalar çerçevesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 360 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Mart - 03 Nisan tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; “Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Yararlanarak Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö., “Basit Cinsel Saldırı” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., “Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan Veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. yakalanarak cezaevine gönderildi. Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde ise çeşitli suçlardan aranan 355 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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