Ankara’da binanın çatı katında korkutan yangın

Ankara’da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Alataş Sokak’ta, bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.