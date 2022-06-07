Ankara’da balıkçılığa destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) katkılarıyla Kesikköprü Barajı’nda “Ankara’da Geleceğe Rastgele” sloganı ile balık tutma yarışması düzenlendi. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) ve üye derneklerin katılımıyla Başkent’te balıkçılığın gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 86 olta balıkçısı katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kentte farklı spor dallarının gelişmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklere destek olmayı sürdürüyor. ASOF tarafından Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF/SGP) desteği ile “Ankara’nın Önemli Sulak Alanlarında Eko-Turizm Amaçlı Sürdürülebilir Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Projesi” kapsamında Kesikköprü Barajı’nda balık tutma yarışması düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada 86 olta balıkçısı yarıştı.

Hedef: Başkent’te doğa sporlarını artırmak

Türkiye’de 15 olta balıkçılığı derneği ile faaliyetlerini yürüten ASOF üyesi Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği ile OLTACILARDER tarafından olta balıkçılığının Başkent’te gelişmesi için düzenlenen yarışmaya, ABB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol’un yanı sıra farklı illerden aileleri ile gelen 500 kişi katıldı.

ABB, iki gün süren yarışmada sunum aracından içme suyuna, karton bardaktan çöp poşetine, jeneratör aracından mobil WC gibi katılımcıların ihtiyaçlarını karşılarken, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bala Belediyesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile faaliyetlerini Ankara’da yürüten doğa sporları ile ilgili birçok Sivil Toplum Kuruluşu da etkinliğe destek sağladı.

En büyük turna balığı yakalamak için kıyasıya mücadele

Bala ilçesindeki Kesikköprü Barajı ve Ayaş ilçesindeki Asartepe (Çanıllı) Barajı pilot alanlar olarak belirlenirken, proje çerçevesinde 5 Haziran Pazar günü sabah 05.00-11.30 saatleri arasında yapılan sportif olta balıkçılığı yarışmasına Ankara’nın yanı sıra Kırşehir, Eskişehir, Sakarya ve Balıkesir illerinden 86 olta balıkçısı katıldı.

Ankara Fotoğraf Grubu tarafından da “Balık, Amatör Balıkçılık ve Doğa” konulu fotoğraf yarışmasının yapıldığı Kesikköprü Barajı’nda çeşitli aktivitelere de ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten ASOF Başkanı Mustafa Serkan İnanç, şu bilgileri verdi:

“Yalnızca olta balıkçılığı değil, kuş gözlem, bisiklet, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılığı, kros/koşu, kamp, tırmanış gibi doğa sporlarına ile hitap eden bu alanların daha verimli kullanılabilmesi, yöre halkına da katkı sağlanması için federasyon olarak ‘Ankara’da Geleceğe Rastgele’ sloganı ile başlatmış olduğumuz proje çerçevesinde iki adet kamplı yarışma, kadın, çocuk ve engellilerle beraber düzenleniyor.”

OLTACILARDER Başkanı İbrahim Yıldız da yarışmaya ailelerin yoğun ilgisinin olduğunu belirterek “Ankara’da yaşayanların doğa ile bütünleşmesi, sağlıklarını geliştirmesi, ruh ve bedenen daha sağlıklı olması, çevre ve doğa bilinci ile yetişmesi için kent içi ya da kent çevresi doğa alanlarının çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yarışmanın ikincisi Temmuz ayında

Yarışmanın ikincisi 2-3 Temmuz tarihleri arasında Ayaş ilçesindeki Asartepe (Çanıllı) Barajı’nda düzenlenecek.

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek toplam sekiz yarışma sonrası dereceye girenler Ankara’da final yarışmasına katılacak. Kesikköprü Barajı’nda 64,8 santimetrelik turna balığı ile yarışmanın en büyük turna balığını yakalayan ve yarışmanın birincisi olan Metin Özcan, “Oltacılar Derneği olarak katıldık. Birinci olduğum için çok mutluyum. İki sene pandemiden dolayı yapamıyorduk, çok iyi geldi. Büyükşehir Belediyesinin katkısı hiçbir zaman bitmedi. Bütün etkinliklerimizde yanımızdalar. Çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kıyasıya tatlı bir rekabet ortamında yarışan balıkçılardan Tamer Takın da düşüncelerini, “Balık tutamadık ama çok başarılı bir organizasyon ve çok güzel bir yarışma oldu” sözleriyle dile getirdi.