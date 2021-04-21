Ankara’da araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Kahramankazan Belediyesi, korona virüs salgınının ülkede görüldüğü 2020 Mart ayında kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonunda vatandaşların özel araçları ile servis ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi, korona virüse karşı açtığı savaşı sürdürüyor. Belediyenin geçen sene mart ayında vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilmesi için kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonu hizmet vermeye devam ediyor. İstasyonda vatandaşların özel araçları ile servis ve toplu taşıma araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Belediye ayrıca yine bu istasyona başvuran resmi kurum araçlarını da dezenfekte ediyor.

“Virüsü hep birlikte yeneceğiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak korona virüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, “Belediyemiz bu konuda seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmadan açıklanan tedbirlere uymalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İstasyonumuza aracı olan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız ve virüsü hep birlikte yeneceğiz. Birlikte başaracağız” diye konuştu.