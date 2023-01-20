Ankara’da ailesi sosyal yardım alan 42 bin öğrencinin otobüs abonman ücretleri karşılanacak

Sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarının servis ücretlerini yaklaşık bir senedir karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yine sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak. Uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Yavaş, “Biz buradayız Yeter ki onlar okusunlar; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Başkentli öğrenciler için indirimli sudan otobüslerde abonman hizmetine, çalışma istasyonlarından kütüphanelere, çamaşır yıkama merkezlerinden geçici barınma merkezlerine kadar pek çok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de yeni bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden 6 bin 500 çocuğunun servis ücretlerini karşılamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da bu ödemelere devam ederken yeni uygulamada da yine sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak.

Yavaş: “Eşit şartlarda eğitimden başka çaremiz bulunmuyor”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başlayacak yeni uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu.

Sözlerine “Bugün karne günü Karnelerini alan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum” diyerek başlayan Yavaş, “Bu vesileyle yeni bir uygulamaya geçeceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentimizde üçüncü kuşak olarak sosyal yardım alan hemşehrilerimiz var. Babası yardım almış, dedesi yardım almış; şimdi de kendisinin yardıma ihtiyacı var. En büyük sosyal yaramız ise bu nesilden gelen evlatlarımızın da eğitimlerini imkânsızlıklar içerisinde sürdürme mücadelesidir. Sosyal yardımların bir geleneğe dönüşmemesi, nesilden nesile miras kalmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çaremiz bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“Yeter ki onlar okusunlar; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar”

Açıklamasında Başkentli her çocuğun eşit şartlarda eğitim görebilmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için yaptıkları desteklerden de bahseden Yavaş, şöyle devam etti:

“Bu yüzden, ilklere imza atarak, ‘çocuklar üşümesin’ diye doğal gaz, ‘sağlıklı büyüsünler’ diye protein ve ‘eşit şartlarda eğitim hakkına sahip olsunlar’ diye kırtasiye desteğine başlamıştık. Sosyal yardım alan ailelerimizin ilkokula giden yaklaşık 6500 evladı için servis ücretlerini 2023 yılında ödemeye devam edeceğiz. Yeni uygulamamızda ise ortaokul ve liseye giden yaklaşık 42 bin evladımız için otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılamaya başlıyoruz. Biz buradayız Yeter ki onlar okusunlar; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.”