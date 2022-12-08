Ankara’da Adana Tanıtım Günleri başladı

Adana’nın tarihsel, kültürel ve mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı ‘Adana Tanıtım Günleri’ etkinliği Ankara Altınpark’ta başladı.

Etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerin ve komşu şehirlerin belediyelerin kurdukları stantlarda, tanıtım faaliyetleri düzenlendi. Başkentte birincisi düzenlenen Adana Tanıtım Günleri’nde, Adana’nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanında yöresel lezzetleri tanıtıldı. Buradaki stantlarda Adana’nın ulaşım ve konaklama imkanları, turistik özellikleri ve folklorik değerleri de ziyaretçilere sergilendi. Burada konuşan Adana’nın Kozan İlçesi Belediye Başkanı Kazım Özgan, bu tür etkinliklerin şehirlerin tanıtımında büyük önemli katkı sağladığın belirterek, “Kültür turizmi olarak, Safranbolu, Mardin, Midyat ve Beypazarı şehirleri gibi bir model yolunda devam ediyoruz. Şu anda sofralarımızı eskiye uygun şekilde düzenledik, çarşımızı onardık ve bunun yanında doğa turizmi de var. Kozan’ın 5 kilometre kuzeyinde baraj gölümüz yani Dağılcak Milli Parkımız var. Onun da biraz ötesinde Karasis Antik Kalesi var. Böyle değerlerimiz mevcut” diye konuştu. Kendilerinin de burada Kozan’ı tanıtmak için bulunduklarını dile getiren Özgan, “Tanıtım ve turizm önemli. Bu tanıtımı yapmazsanız açılamazsınız bunun farkındayız onun için de bugün Ankara’dayız. Önemli olan sadece Kozan’daki değil dışındaki insanlara da ulaşmak” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Adana’nın lezzetlerini tatmaya geldiğini söyleyen Mustafa Caymaz, "20 yılı aşkındır Ankara’da yaşıyorum ama ilk defa Adana Günleri Etkinliği oldu. Bu beni çok mutlu etti. Adana’nın insanı çok sıcakkanlıdır, her yerde fark edilir, Altınpark’ta da böyle bir etkinlikte Adana insanını görmek beni çok mutlu etti. Burada Adana kebap, mumbar, şırdan, Adana içli köftesi gibi lezzetleri gördüm. Anlatılamaz bir sıcaklık var” şeklinde konuştu.

Adana’yı çok sevdiğini ve iş dolayısıyla pek çok gittiğini söyleyen Öykü İmset, “Adana’da gördüğümüz lezzetleri hiçbir zaman Ankara’da yakalayamıyorduk. Buraya gelip baktığımda Adana’ya dair her şey var. Her şeyden sırayla tadacağım” açıklamasında bulundu.

11 Aralık’a kadar sürecek olan etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Valisi Süleyman Elban katılım sağladı.