Ankara’da 700 farklı noktada yollar yenilendi

Bu yıl aynı sezonda yaklaşık 700 farklı noktada 1 milyon 900 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek rekor kıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar toplam 3 milyon 500 bin ton asfalt serimi çalışmasını tamamlamayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme çalışmalarına 7 gün 24 saat esaslı çalışma sistemiyle devam ediyor. Büyükşehir ekipleri tarafından kentin dört bir yanında can ve mal kayıplarının önüne geçmek, sağlıklı bir trafik akışı sağlayarak güvenli ve konforlu sürüş için hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Ekipler, bu yıl şu ana kadar yaklaşık 700 farklı noktada 1 milyon 900 bin ton asfalt serimi yaparken, yıl sonuna kadar da 1 milyon 600 bin ton daha asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ankara ilçelerinin tamamında sürdürülen çalışmalar sonunda 2021 yılında toplam 3 milyon 500 bin ton asfalt serimi yapılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarının yanı sıra kentin birçok noktasında köprülü kavşak ve bağlantı yolları imalatlarına da devam ediyor. Sıkça kazaların olduğu ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Turan Güneş Bulvarı’nda 3 adet, Samsun yolunda 3 adet ve Aydınlıkevler’de 1 adet olmak üzere toplam 7 adet köprülü kavşağın yapımı sürerken, Bağlıca yolu-Çevre Yolu bağlantısında sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1,5 milyon nüfusun yaşadığı Etimesgut ve Sincan ilçelerine ulaşımı doğrudan ilgilendiren İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi için yapılan çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.