Ankara’da 6 bin 138 metrelik altyapı çalışması tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ ekipleri, Alcı Mahallesi’nde 6 bin 138 metrelik altyapı çalışmasını tamamladı.

Sincan ilçesi Alcı Mahallesi’nin yol ve altyapı sorunlarını gidermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Sanayi bölgelerine yakın olan ve altyapı çalışmaları devam eden mahalleyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yavaş, “Organize sanayi bölgelerine çok yakın, onların işçiye ihtiyacı var. Bazı işçiler uzun yollar nedeniyle çalışmak istemiyor. Burası için yeni bir formüle gerek yok. Organize sanayide çalışanlar burada ev

sahibi olabilirler ya da buraya kiracı olarak taşınıp neredeyse işlerine yürüyerek gidebilirler” dedi.

Belediye ekipleri 6 bin 138 metrelik altyapı çalışmasını tamamladı

Alcı Mahallesi’nin altyapı ve kanalizasyon sıkıntısını sonlandırmak için sahaya inen ASKİ ekipleri, 4 bin 688 metre pis su ve bin 450 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 6 bin 138 metrelik altyapı çalışmalarını tamamladı. ASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca bir adet terfi istasyonu, bir adet 7 bin 500 metreküp depo, bir adet bin 500 metreküp üst kat depo, bir adet bin 500 metreküp orta kat depo ve yaklaşık 98 bin metre iletim ve şebeke hattı yaptığı mahallede bölge sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı. Bölgede 13 kilometrelik asfalt imalatını tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ise toplamda 57 bin ton sıcak, 89 bin ton da mekanik asfalt serimi yaptı.