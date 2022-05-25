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Ankara’da “5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif” desteklenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere destek amacıyla “Ankara Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçirdi.

ANKARA 25.05.2022, 14:09
Ankara’da “5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif” desteklenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere destek amacıyla “Ankara Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçirdi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO Türkiye) ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) ile iş birliği yaparak “Ankara Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi”ne start verdi. Yerli üreticiler, ziraat odası başkanları ve uzmanların da katıldığı ilk strateji geliştirme çalıştayında bir araya gelen taraflar, ilk etapta 5 ilçede 5 ürün için 5 kooperatif ile ortak çalışma yapacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal faaliyet ve destekler konusunda çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirten ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, yeni proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara çok büyük bir tarım kenti. Ciddi anlamda üretim yapıyoruz. Bu amaçla FAO Türkiye ile yaptığımız görüşme sonrası bir projeye başladık. Ben bu projeye kısaca ‘ilk etapta 5 ilçe 5 ürün, 5 kooperatif’ diyorum. 5 ilçede 5 üründe blok bir çalışma yapacağız. Bizim için önemli olan şu, ürettiğimiz ürünün kalitesinin olması, sürdürülebilir olması, sürekli olması ve pazara çıkışı. Pazardan da ciddi anlamda pay alabilmek. Ürettiğimiz ürünün eder fiyatını yakalayabilmek. O yüzden de pazarlama stratejileri geliştirmemiz de gerek. ÇKS’ye kayıtlı 44 bin çiftçimiz varken, kayıtlı olmayanlarla toplam 90 bin çiftçimiz var. Bu noktada ziraat odalarımız ve kooperatiflerle iş birliği yapacağız.”

Ürünlere ‘Ankara kalite belgesi’ verilecek

Başkent’te tarımın gelişmesini hedeflediklerini belirten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da proje çerçevesinde üretilecek ürünlere ‘Ankara Kalite Belgesi’ vereceklerini açıkladı. Selışık, “Özellikle kooperatiflerimizin ürünlerinin pazar erişimi için Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir model hazırlamış. Biz de pazara erişimi olan bu ürünlerin bir Ankara Kalite Belgesi olsun istedik. Sadece Türkiye’ye değil dünyaya da böyle tanıtmak istedik, Ankara’da üretilen ürünleri. Proje sonunda bu belge üreticilerimize ve ürünlerimize verilmiş olacak. Ben güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Bu durumun en önemli reflekslerinden biri bu projelerdir"

Çalıştaya katılan Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı ise, “Çok önemli bir proje yaptığımızı düşünüyorum. Kırsal bir nüfus değil kentsel bir nüfus dünyanın nüfusunu oluşturmakta. Bu durumun en önemli reflekslerinden biri bu projelerdir. Belediyelerin tarım konusuna daha yoğun bir şekilde eğilmesi çok önemlidir. Öncü bir proje olacağını düşünüyorum” dedi.

Projenin tanıtıldığı çalıştaya katılan çiftçiler ve uzmanlar çalışma grupları oluşturarak, moderatörler eşliğinde strateji çalışmalarına başladı.

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