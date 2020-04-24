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Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU YIL KORANAVİRÜS SALGINI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMASINA RAĞMEN “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI”NIN BAŞKENT’TE COŞKULU KUTLANMASINA VESİLE OLDU.

Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU YIL KORANAVİRÜS SALGINI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMASINA RAĞMEN “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI”NIN BAŞKENT’TE COŞKULU KUTLANMASINA VESİLE OLDU.

24 Nisan 2020 Cuma 11:43
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Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı Türk bayrağı ve balonlarla süslenmiş üstü açık otobüslerle ilçe ilçe dolaşarak şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği kutlama programı kapsamında Türk bayrağı ve balonlarla süslenmiş gezi otobüsleri, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan’da cadde ve bulvarlarda dolaşarak Başkentlileri evlerinin balkonlarına davet etti. Vatandaşların balkonlara ve pencerelere çıkarak Büyükşehir Belediyesinin araçlarını alkışlarla ve Türk bayraklarıyla karşılaması renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocukların bayramını kutlayarak, yüzlerini bir nebze olsun güldürmeyi amaçladıklarını söyledi. Ünal, şöyle konuştu:

“Öncelikle Ankara özelinde bütün ülkemiz çocuklarının ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği ve katkısı olan herkesi şükran ve minnetle anıyoruz. Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklarımızın bayram sevincini nasıl paylaşabiliriz diye düşündük. Gezi otobüslerimizi süsledik. Çocuklarımızı pencerelere ve balkonlara davet ederek çalınan 23 Nisan şarkılarına ve marşlara eşlik etmelerini sağlayarak onların bayram coşkusunu yaşamasını istedik.”

Animasyon gösterileriyle de çocukları eğlendiren Büyükşehir Belediyesinin kutlama programını evinden seyreden Atilla Özcan (51), “100. yılımızın en büyük gününde sokaklara çıkamamamız, halkla birlikte olamamamız bizi ziyadesiyle üzüyor. Atatürk ilkelerini her yerde, her zaman, en küçük çocuktan en yaşlı insana kadar herkes sonsuza kadar ilelebet devam ettirecektir. Büyükşehir Belediyesine böyle bir kutlamayla bizleri balkonlarımızda ya da pencerelerde de olsa buluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Hican Özcan (42) ise “Böyle bir organizasyonu düşünüp yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Evde kaldığımız şu günlerde hepimize moral oldu. Cumhuriyetimiz için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Başkentliler saatler 21.00’i gösterdiğinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak evlerinin balkonlarına ve pencerelerine yeniden çıktı. Işık oyunları ve havai fişek gösterilerinin eşliğinde kentin dört bir yanında balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar rekor kırarken, Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel birlik ve beraberlik duygusu tarihi görüntülere ev sahipliği yaptı.

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