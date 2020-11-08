Ankara zabıtasının hijyen mesaisi sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesaisine 7/24 devam ediyor. İlçe ilçe dolaşarak hem esnafa hem de vatandaşlara hijyen desteği sağlayan zabıta ekiplerinin adreslerinden biri de Nallıhan ilçesi oldu. İlçede pazarcı esnafına ve vatandaşlara siperlik ve maske dağıtımı yapılırken, servis araçlarına da şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına merkez ve çevre ilçelerde hız kesmeden devam ediyor. İlçe ilçe dolaşarak ulaşım, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret eden ve hijyen desteği sağlayan Ankara zabıtasının son adreslerinden biri Nallıhan oldu. İlçede bulunan pazar yerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske ve siperlik dağıtılırken, servis araçlarına da ücretsiz şeffaf kabin yerleştirildi.

Toplu taşıma araçlarında hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, dolmuş ve taksilerden sonra servis araçlarında da şeffaf kabin uygulamasını sürdürüyor. Gelen yoğun talep üzerine Nallıhan’da 56 servis aracına şeffaf kabin montajı gerçekleştirilirken, ulaşım esnafına 70 dezenfektan dağıtımı yapıldı. Ankara zabıtası ekipleri ayrıca ilçede kurulan pazar yerinde toplam 10 bin maske ve 227 siperlik dağıtırken, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da hem pazarcı esnafına hem de alışverişe gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin pandemi süreci nedeniyle ilçe esnafının yanında olmaya devam ettiğini söyleyen Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Nallıhan ilçesinde servisçi esnafımızın araçlarına şeffaf kabin yerleştirerek dezenfektan desteğinde bulunduk. Pazarcı esnafına ve vatandaşlarımıza maske ve siperlik desteğinde bulunduk. Sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

Nallıhan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu ise “Çocuklarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak için şeffaf kabin uygulamasıyla hijyen desteği için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.