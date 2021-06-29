Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda Ahmet Koç güven tazeledi

Türkiye’nin ilk hemşehri federasyonu olan Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun 8. Olağan Genel Kurulu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek federasyon binasının önünde yapıldı.

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu 8. Olağan Genel Kurulu’nun açılışını Genel Sekreter Ali Rıza Altan yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına avukat Adnan Serbest, katip üyeliklerine ise Sezer Yozgat ve avukat Yasin Uygun seçildi. Federasyonun yapmış olduğu faaliyetlerin raporu Genel Başkan Ahmet Koç tarafından okunurken, mali rapor Sayman Mehmet Kılınç tarafından okundu. Denetim raporu ise Denetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Körpe tarafından okundu. Konuşmaların ardından faaliyet raporu, denetim raporu ve mali rapor ayrı ayrı oylamaya sunularak delegelerin oyları ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu asil ve yedek, Denetim Kurulu asil ve yedek, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeler ile Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) asil ve yedek delegeleri açık oylama usulü ile seçildi. Tek liste ile girilen seçimde hazirun cetvelindeki 605 delegeden oylamaya katılan 325 delegenin oyu ile Ahmet Koç Federasyon Genel Başkanlığı’na yeniden seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Genel Başkan Ahmet Koç, delegelerin zorlu bir süreçte pandemi şartlarında federasyona sahip çıkarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek kongreye katıldıklarını, büyük bir titizlik içeresinde kongreyi yaptıklarını belirtti. Konuşmasında, yöresel kültürün, milli birliğin ve beraberliğin son derece önemli olduğunu bildiren Koç, “Milletler, tarihleriyle ve kültürleriyle ayakta kalabilmişlerdir. Bizler yöresel kültürümüz önemsiyoruz kuşaktan kuşağa bu güzel kültürümüzü aktarmak istiyoruz. Globalleşen dünyada yerel, kültürel, ve toplumsal değerler hızla dejenerasyona uğramaktadır. Milli birliğimiz, beraberliğimiz vatan ve bayrak sevdamız hepimizin yüreğinde ortaktır. İşte bu çerçevede bizi, biz yapan, bizi başka milletlerden farklı kılan muhteşem bir milli kültürümüz var, örfümüz var, ananelerimiz var. Biz kültürümüze, örfümüze ve tüm değerlere sahip çıkarak nesilden nesile aktarmak istiyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde Yozgatımızın, Yozgatlının problemlerini akademisyenlerimizle ve siyasilerimizle masaya yatırarak, çözüm arayışlarında bulunacağız” açıklamalarında bulundu.