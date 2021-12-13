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Ankara yeni otobüslerine kavuştu
Ankara yeni otobüslerine kavuştu

Ankara yeni otobüslerine kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri ile Buluşuyor” programı kapsamında EGO Genel Müdürlüğü filosuna 82 yeni otobüs kattı.

ANKARA 13.12.2021, 20:21 13.12.2021, 20:30
Ankara yeni otobüslerine kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri ile Buluşuyor” programı kapsamında EGO Genel Müdürlüğü filosuna 82 yeni otobüs kattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri ile Buluşuyor” etkinliği düzenledi. EGO 3’üncü Bölge Yerleşkesi’nde düzenlenen programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Başkan Yavaş, programda yaptığı konuşmada 2013 yılından beri Ankara’ya otobüs alınmadığını ve bu kapsamda 82 otobüsün devamının yakında geleceğini söyledi.

“Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yok”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan herkesin rahatsız olduğunu söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Aklı başında olan herkesin bu gidişten kaygı duyduğunu biliyoruz zaten. Ama Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yok. Akılla, bilgiyle, deneyimle, istişareyle bütün sorunlar çözülebilir. Ne kadar ağır yük alırsak alalım bu sorunların tamamının üstesinden gelebiliriz” dedi.

“Millet İttifakı’nın adayının seçileceğine inanıyorum”

Bir sonraki seçimde iktidara geleceklerine inandıklarını ve geldiklerinde de çok çalışacaklarını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Seçim ne zaman olur bilmiyoruz, zamanında mı olur, yoksa öncesinde mi olur bilmiyoruz. Ama yapılacak seçimde 13’üncü cumhurbaşkanının Millet İttifakı’nın adayının seçileceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Ankaralı hemşerilerimizle yeni otobüslerimizi buluşturacağımız için huzurluyuz”

Seçim sürecinden önce de seçimlerin ardından şeffaflığa ve vatandaşların sağlığına öncelik gösterecek bir belediye başkanı olma sözü verdiklerini ve 2013 yılından beri belediye bünyesine yeni otobüs alınmadığını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “2010 yılında nüfusumuz 4 milyon 460 binken, Ankara’da 2 bin 37 otobüs hizmet veriyordu. 2020 yılında ise nüfusu 5 milyon 663 bin olan Ankara’nın otobüs sayısı bin 547’ye geriledi. 2013 yılından günümüze kadar Ankara nüfusu yüzde 12 artarken, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki faal araç sayısı yüzde 21 düşmüştü. Bu ters orantı, sadece rakamların değil aynı zamanda bir yönetim anlayışının da tersliğini ortaya koyuyordu. Daha da vahimi, filomuzun yaş ortalaması 12’ydi. İşte bu durum bize göreve gelir gelmez yeni sorumluluklar yüklemişti. Hemen harekete geçip görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı tamamladık. Süreç devam ederken nasıl zorluklarla karşılaştığımızı tüm kamuoyu takip etti. Ancak nihayetinde buradayız ve Ankaralı hemşerilerimizle yeni otobüslerimizi buluşturacağımız için huzurluyuz” ifadelerini kullandı.

“301 adet otobüsümüzün 82 adedi bugünden itibaren hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak”

Otobüs ihalesine çıkıldığında 282 otobüs almayı planladıklarını ancak yüksek katılım ve verimli bir ihale süreci sonucunda sayıyı yükseltme kararı aldıklarını belirten Başkan Yavaş, “Bu 301 adet otobüsün 168 adedi Mercedes marka doğal gazlı körüklü olacak. Bugünkü ilk teslimat sonucu 33 adet doğal gazlı körüklü otobüsümüz sefere başlayacak. Yine Mercedes marka 105 otobüsümüz ise doğal gazlı solo olarak adlandırılan sınıfta yer alıyor. Bugün teslim aldığımız 21 adedi hemen seferlere başlayacak. Otokar marka 28 adet dizel körüklü otobüsümüzün ise bugün tamamını teslim aldık. Bu otobüslerimizde hemen seferlerine başlayacak. Toplam 301 adet otobüsümüzün 82 adedi bugünden itibaren hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bununla birlikte Avrupa Birliği programı kapsamında 3 adet yerli üretim otobüs de belediyemize hibe edildi. Bu 3 çevreci ve yeni nesil otobüsümüzü de bugünden itibaren Ankara caddelerinde görmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.

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