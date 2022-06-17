Ankara Valisi Şahin’den karne alan öğrencilere ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu’nda karne dağıtım programına katılan Vali Şahin, okul bahçesindeki öğrenciler ve velilerle bir süre sohbet etti. Okul bahçesinde düzenlenen törende halk gösterilerini izleyen Vali Şahin, daha sonra öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, karnelerini dağıttı. Vali Şahin’e İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ve Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy eşlik etti. Şahin, öğrencilere ziyaretinin son bölümünde öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Şahin, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.