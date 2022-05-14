Ankara topraklarından peygamberler şehrine yolculuk

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, peygamberler şehri Şanlıurfa’ya kadınların katılacağı kültür turunun ikincisini düzenleyeceklerini müjdeledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 29 Mayıs’ta hayata geçirecekleri ‘Şanlıurfa Kültür Turu’nun müjdesini verdi. Gölbaşı topraklarından Şanlıurfa’ya uzanacak ve kadınların katılımları ile gerçekleşecek yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek, “Bölgenin tarihi sebebiyle içinde barındırdığı farklı diller, dinler ve medeniyetlerle Gölbaşılı kadınlarımızı buluşturmak, onların bu coğrafyaya dokunmalarını sağlamak ve vatandaşlarımızı kadim bir tarih ile bir araya getirmek için ‘Şanlıurfa Kültür Turu’nu hayata geçirmiştik. 400 kişilik ilk kafilemizden aldığımız olumlu dönüşler ve memnuniyet ile ikinci kez bizlere bu turu düzenleme hevesini verdi. Gölbaşılı kadınlarımızın, adeta açık hava müzesi niteliğinde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gizemini, kadim tarihini, hoşgörülü ve misafirperver halkını, birbirinden lezzetli yöresel tatlarını, eşsiz doğasını ve kültürel varlıklarını görmeye ve tarihin yeniden yazıldığı destansı topraklara, Göbeklitepe’ye ziyaretine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşılı hemşehrilerimizin özellikle insanlık tarihi olarak paha biçilemez bir öneme sahip olan Göbeklitepe’ye yapacakları ziyaret oldukça anlamlı olacak” dedi.

Başvurular için son tarih 19 Mayıs

Şanlıurfa Kültür Turu’nun ikincisini düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getiren Şimşek, gezi başvuruları hakkındaki detayları da paylaştı. Başvuru kriterlerinin https://www.ankaragolbasi.bel.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacağını ve başvuruların 19 Mayıs’ta son bulacağını söyleyen Şimşek, “Gölbaşı’nda şehir dışına çıkmayan farklı coğrafyaları keşfetmeyen kadınlarımız kalmayacak demiştik. Bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şanlıurfa tarihine yolculuk yapmak için tüm Gölbaşılı kadınlarımızın başvurularını bekliyoruz. Başvuru şartlarını ve gezi hakkında detaylı bilgileri internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.