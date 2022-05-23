Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ankara Temalı Oyun Tasarımı Yarışması’ sonuçlandı. Proje kapsamında birinci seçilen Eyesoft Bilişim takımı, yaptıkları oyunun Ankara’nın turistik noktalarına geziler yapılarak Ankara’nın tanıtılmasının amaçlandığını anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlenen ‘Ankara Temalı Oyun Tasarımı Yarışması’ sonuçlandı. Proje kapsamında birinci seçilen Eyesoft Bilişim, geliştirdikleri yazılım sonucunda ortaya çıkardıkları oyunu Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda tanıttı.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan bir teknoloji etkinliği olan ve bir soruna çözüm bulmak için yarışma usulü ile düzenlenen “Hackathon” Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da uygulanıyor.

ABB ve OSTİM Teknik Üniversitesi özellikle gençlerin Ankara’nın turistik noktalarına geziler gerçekleştirerek Ankara’nın tanıtılmasını amaçladığı proje yarışması ile yazılım geliştiricileri, arayüz tasarımcıları ve bilgisayar programcıları bir araya geldi. 3-5 kişilik gruplar halinde 1-2 gün boyunca çalışarak yeni bir proje geliştirilen “Hackathon”da birinci seçilen “Eyesoft Bilişim”, ABB’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda geliştirdikleri oyunu tanıttı.

Projenin Ankara’nın tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

“Başkanımız Mansur Yavaş’ın bilişim ve teknoloji sektöründeki en yeni gelişmeleri hizmet alanlarımızda kullanma isteği ve bunun tüm Ankara’ya, imkânı olan olmayan tüm öğrencilere ve gençlere yayma konusundaki çabaları bu tür projeler çerçevesinde yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite şehri olan Ankara’nın bu anlamdaki tüm yetkinliğini kullanabilmesine imkân sağlayacak faaliyet alanları oluşturmak ve bunları sektörün ve üniversitelerin hizmetine sunmaktan büyük bir onur duymaktayız. Özellikle bu projenin Ankara’nın tanıtılmasına ciddi fayda sağlayacağı açık. Çünkü şehre olan aidiyet duygusunun özellikle gençlerimizde bu tür programlar çerçevesinde geliştirilmesi büyük önem taşımakta.”

Eyesoft Bilişim Yazılım Geliştiricisi Muhammed Can Yalçın da Ankara’yı tanıtmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını belirterek, “2016’dan beri bu GPS tabanlı oyunların yaygınlığını gördükten sonra biz de Ankara’yı tanıtmak için bu tarz uygulama yapabiliriz diye düşünerek farklı kültürel ve tarihi bölgelere farklı objeler koyarak insanların burada objeleri toplayarak gezmelerini istedik” dedi.