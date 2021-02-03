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Ankara Kent Konseyi’nden eğitime destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi (AKK); sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak eğitim projelerine destek olmaya devam ediyor.

ANKARA 03.02.2021, 10:58
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Ankara Kent Konseyi’nden eğitime destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi (AKK); sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak eğitim projelerine destek olmaya devam ediyor.

Tohumluk Vakfı tarafından başlatılan, Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi’nin de destek verdiği proje için Ankara Kent Konseyi, paydaşlarıyla birlikte Gölbaşı Subaşı Mahallesi’ndeki köy okulunun tadilatını üstlendi. Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gölbaşı Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Ökmen, Gölbaşı Meclis Üyesi Hüseyin Çakmak, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, AKK Yürütme Kurulu üyeleri Ceren Anadol, Ömer Sarıoğlu, Cevriye Kaya, Ersan Petekkaya, Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Sözcüsü Kenan Baydar ve sanatçı Pınar Ayhan okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmayı hedefleyen çalışmalara imza atan Tohumluk Vakfı’nın projesine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, “Son yıllarda köyden kente büyük bir göç var. Köylerimiz boşalmış durumda. Bunun tersine dönmesi lazım. Köy demek yaşam demektir. Her şeyin temeli olan tarım köyde başlar. Cumhuriyetin en önemli kurumlarından olan Köy Enstitülerinin kuruluşunun da temeli köylerde olmuştur. Köy olmadan şehir olmaz. Köylerimize sahip çıkmalıyız. Burası Ankara’nın merkezine 30 dakikalık mesafede olmasına rağmen Türkiye’nin başkentinde bile köylere yeteri kadar değer verilmiyor. Öncelikle Ankara’nın etrafındaki tüm köylerimizi desteklememiz lazım. Okullarıyla, iş yerleriyle ve çalışanlarıyla şehirleri aratmayacak ancak özünü de kaybetmeyecek, betonlaşmayacak şekilde köylerimizi kalkındırmamız gerek” dedi.

"Kırsal bölgelerde yaşayan halkın haklarını korumak ve gözetmek için çalışmalarımıza devam ediyor"

Okulun dış cephesinin kaplandığı Ankara taşına Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındığını belirten Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, şöyle konuştu:

“Ankara Ticaret Odası Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı da aramızda. Buraya Ankara taşından bir okul binası yapılıyor. ATO’dan da gerekli desteği alabileceğimizi düşünüyorum. Gölbaşı Subaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kalkınma hikayesine imza atan Tohumluk Vakfı kırsal bölgelerle şehirleri bütünleştirmeye çalışıyor. Yarısından fazlası tarım arazisi olan ancak yüzölçümünün yüzde 97’si kullanılmayan bir kentte yaşıyoruz. Bir kentte dar bir alanda nefes almama riskini göze alarak yaşıyoruz. Ulaşım açısından son derece elverişli olan Subaşı Mahallesi’nde tersine göç başlatmamız için bütün fiziki şartlar hazır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tam desteğini arkamızda hissediyoruz. Başkanımız ile birlikte Ankara Kent Konseyi olarak tüm gönüllülerle beraber köy ile şehir arasındaki ekonomik ve kültürel uçurumun ortadan kalkması için projeler üreteceğiz. Bu konuda önemli projelere imza atan Tohumluk Vakfı’na da destek vereceğiz.”

Köylü ile şehirli arasında zaman içinde oluşan iletişim sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, ekonomik ve sosyo-kültürel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için Tohumluk Vakfı’nın kurulduğunu ifade eden sanatçı Pınar Ayhan da, “Vakıf olarak kırsal bölgeler ile şehirler arasındaki eşitsizlikleri kaldırmak derdindeyiz. Kırsal bölgelerde yaşayan halkın haklarını korumak ve gözetmek için çalışmalarımıza devam ediyor ve projeler üretiyoruz. Sosyal hayatta çalışmalarımızın etkisi hissedilecek çünkü paydaşlarımız çok güçlü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, üniversiteler el ele vererek çağdaş yaşamın kurallarını yeniden yazacağız” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.
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