Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor
ANKARA KENT KONSEYİ, SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERİN HAYMANA VE POLATLI İLÇELERİYLE BİRLİKTE ORGANİZE EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI.
Ankara Kent Konseyi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Haymana ve Polatlı ilçeleriyle birlikte organize edilmesi kararlaştırıldı.
Yerli ve yabancı turistleri Başkent’e çekecek projelerin tanıtımı ve hayata geçirilmesi için harekete geçen Ankara Kent Konseyi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bu çalışmaları destekliyor. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl etkinlikleri başta olmak üzere Haymana’nın tarihi, kültürel yapısının tanıtılması ve turizm olanaklarının artırılmasıyla ilgili olarak Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’nun da yer aldığı görüşmede, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Haymana ve Polatlı ilçeleriyle birlikte organize edilmesi kararlaştırıldı.
100’üncü yıla özel hazırlık
Kurtuluş Savaşı içinde Sakarya Meydan Muharebesi’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Türk milletinin Viyana önlerinden başlayan geri çekilmesinin durduğu ve karşı taarruza geçildiği Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı kapsamında özel bir etkinlik programı hazırlayacaklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz” diyerek tarihi emri verdiği yerin Haymana ilçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Polatlı ilçesiyle birlikte Haymana’da 2021’de 100’üncü yıla yakışır bir anma töreni yapılacağının müjdesini verdi.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25