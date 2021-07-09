Ankara Kalesi’nde 11 Temmuz’da sanat sokağa taşınıyor

Pandemi sürecinde zor günler geçiren Ankara Kalesi esnafına destek olmak amacıyla sanatçılar ve vatandaşları buluşturacak bir etkinliğe imza atılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun 11 Temmuz Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Ankara Kalesi’nde düzenleyeceği “Kale Sanat Şenliği” tüm Başkentlilere açık olacak.

Ankara uzun bir aradan sonra “Kale Sanat Şenlikleri” ile sanatçıları ve kale esnafını vatandaşlarla buluşturacak bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun katkılarıyla 11 Temmuz Pazar günü Ankara Kalesi’nde düzenlenecek şenlik sayesinde sanat sokağa taşacak. Başkentliler gün boyu İç Kale’de iğne oyası alanında Şehzade Akbayır, takı tasarım alanında Özlem Savran ve ağaç yontu ustası Nevzat Özbay, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkent Toplum Eğitim Merkezi’nde Heykeltıraş Aslan Başpınar, Ressam Günay Artman, Ressam Nilgün Altan ve Yazar Canan Yaşar’ın sanat atölyelerini ziyaret ederek keyifli zaman geçirebilecek.

Yerli ve yabancı yaklaşık 200 sanatçı Ankara Kalesi sokaklarında resim yapacak

Ankara’da yaşayan yerli ve yabancı yaklaşık 200 sanatçı sanat şenliğine katılarak kale sokaklarında resimler yapacak. Mehteran Grubu gösterisi ve Ankara Kent Orkestrası müzik dinletisinin de yer alacağı sanat şenliğinde ayrıca ip kukla gösterisi, pandomim gösterisi, sokak tiyatrosu, halk oyunları, serbest sanat atölyeleri, sokaklarda resim performansı, heykel ve seramik sergileri 10.00-18.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Tüm Başkentlilere açık olacak Kale Sanat Şenliği programı şöyle:

-10.00-Resim performanslarının sokakta başlaması

-12.00-Satranç Müzesi Mehteran Takımı hareket

-12.30-Kortej (Can Sokak)

-Protokol

-Mehteran gösterisi

-Halk oyunları ekipleri (Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi)

-Sanatçılar

13.00-14.00 Performans Sahnesi Programı;

-Mehteran Gösteri

-Seymen Gösteri (Altındağ Belediyesi)

-Türk Halk Müziği

-Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları

-Alanda Jonglör Tahta Bacak

-14.00: Protokol Koyun Pazarı Cadddesinden Çıkış

-15.00-Kent Orkestrası

-17.00-Mim Gösterisi

-Mutluluk Sahnesi (Müzik Grubu ABB) 1. Grup

Yer:Pirinç Han;

-11.00 Kent Orkestrası (Trio) Pirinç Han Karşısı

-15.00 Türk Halk Müziği (Hamoy) Pirinç Han İçi

-16.30 İp Kukla Gösterisi

Yer:Kale İçi (Bebek Cafe Önü Havuz);

-11.30 Mim Gösterisi - Jonglör

-14.00 Mutluluk Sahnesi (ABB Müzisyen) 2. Grup

-16.30 Kent Orkestrası (Trio)

Yer: Pilavoğlu Han;

-11.30 Mutluluk Sahnesi (Müzisyen Grup Abb) 3. Grup

-14.00 Şevket Çetin Kukla Gösterisi

-17.00 Türk Halk Müziği (Hamoy)

Yer:Satranç Müzesi Önü;

-15.30 Mehteran Gösteri (Altındağ Belediyesi)

Can Sokak Üst Köşe;

-15.00 Mehteran Gösterisi(ABB)

-16.30 Halk Oyunları (Altındağ Belediyesi)

-Halk Oyunları Ekibi (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

-Halk Oyunları (Altındağ Belediyesi)

10.00 - 18.00 Tüm Kale Sokakları Serbest Sanat Atölyeleri;

-Aslan Başpınar Heykel Sergisi (Soroptimist Derneği)

-Doktor Meral Dinçer Seramik Sergisi (Galeri Z).