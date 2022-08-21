Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) turizmi canlandırmak ve kenti tanıtmak amacıyla başlattığı ücretsiz ring seferleri, Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki tarihi merkezlerde elektrikli hibrit araçlarla devam ediyor.

ABB başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere, elektrikli hibrit araçla verilen ücretsiz ring seferleri devam ediyor. Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başkent turizmini canlandırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde başlatılan ücretsiz ring hizmeti devam ediyor. Şarj edilebilir hibrit araca, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Turistik amaçlı düzenlenen ücretsiz ring seferleri, pazartesi günleri hariç haftaiçi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Çevre dostu elektrikli araçlar ile rahat ve konforlu yolculuk yaptıklarını ifade eden Ankara halkı, ring uygulamasından çok memnun olduklarını belirtti. Bu uygulamayı çok sevdiğini belirten Kale Mahallesi sakinlerinden Aşkın Şahlan, “Kale Mahallesi’nde yaşıyorum. Gündelik hayatımızı bu araçlar çok rahatlattı. Ulaşım en büyük sıkıntımızdı. Bu uygulamayı takdir ediyor ve teşekkür ediyoruz” dedi. Ücretsiz olmasının avantajlı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Selahattin Yurtaçan, “Sürekli araçları kullanıyorum. Ücretsiz olması da çok avantajlı. Ulaşımımız Kale’ye kolaylaştı. Ulaşım zor oluyordu bu uygulama bizi çok rahatlattı” şeklinde konuştu.