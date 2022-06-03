banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!

Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde hibrit araçlarla turistik ring hizmeti devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Ford Otosan ile iş birliği yapılarak Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti yoğun ilgi görüyor.

ANKARA 03.06.2022, 16:24
Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde hibrit araçlarla turistik ring hizmeti devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Ford Otosan ile iş birliği yapılarak Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla trafik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ring hizmeti sağlıyor. Turistik amaçlı kullanılan servis hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, esnaf da işlerinin arttığını söylüyor.

Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti, trafik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu