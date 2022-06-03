Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde hibrit araçlarla turistik ring hizmeti devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Ford Otosan ile iş birliği yapılarak Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla trafik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ring hizmeti sağlıyor. Turistik amaçlı kullanılan servis hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, esnaf da işlerinin arttığını söylüyor.

Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti, trafik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.