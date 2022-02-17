Ankara Kalesi özel kimyasallarla temizlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi simgeleri arasında yer alan Ankara Kalesi’nde özel kimyasallarla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kale çevresi ve surlarına yazılan yazıları Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararlarına uygun olarak özel yöntemlerle temizleyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi yapıya zarar vermeyen yüksek basınçlı buhar, su, saf aseton, koku giderici ve özel sıvı boya sökücüler kullandı. Ankara Kalesi’nin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çeşitli projelere imza atan ve birçok sokakta sağlıklaştırma çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da kale ve çevresinde tarihi dokuya ve eserlere zarar vermeyen kimyasallar kullanarak belirli aralıklarla titiz bir temizlik çalışması yürütüyor.